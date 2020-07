È un istinto umano antichissimo trovare un capro espiatorio, anche per la pandemia (Di sabato 18 luglio 2020) Nelle ultime settimane sono cominciati ad arrivare in libreria i libri che trattano di coronavirus, non più solo dal lato scientifico, ma da quello personale. In diversi stanno tentando la via del reportage, ma non così Dacia Maraini che ha riadattato un vecchio testo pensato durante la stesura di Marianna Ucria e ha pubblicato “Trio” (curiosamente anche la “Storia della Colonna infame” doveva essere all’inizio contenuta nei “Promessi Sposi”. Forse le storie di epidemie tendono a prendere una direzione a sé proprio come le epidemie). Come ha raccontato Nadia Terranova proprio qui su Linkiesta, “Trio” è una prima risposta alla domanda “come scriveremo del virus?”. Nelle settimane di quarantena osservavamo con sconforto le classifiche di vendita prive delle ultime uscite e con i ... Leggi su linkiesta

palumbi_jacopo : @BarbieXanax @JL_top Ma infatti il “mansplaining” non esiste, è semplicemente l’istinto di prevaricazione di ogni e… - Lex99438816 : L’essere umano è guidato da emozioni ed istinto. La razionalità, il raziocinio è una sovrastruttura utilisso ma ogg… - Paola30502511 : @FiorellaMannoia Siamo demoni, siamo capaci di cose orribili da sempre. La storia insegna.......Però l essere umano… - MINIJMNP : @MINIJlNNIE esatto, compararsi é umano ed é sempre il nostro primo istinto, poi però quando ci si ferma a pensare a… - qcri_s : RT @AlessiaSLorenzi: Rousseau: Vi piacciono i gatti?Boswell: No Rousseau:Ne ero sicuro. È un segno del carattere. In questo avete l'istinto… -

Ultime Notizie dalla rete : istinto umano È un istinto umano antichissimo trovare un capro espiatorio, anche per la pandemia Linkiesta.it Dacia Maraini È un istinto umano antichissimo trovare un capro espiatorio, anche per la pandemia

È un istinto umano antichissimo: quello di trovare un responsabile per poterlo aggredire. Nell’antichità c’erano gli dei, c’erano gli spiriti dei boschi, le anime delle montagne, i geni nascosti ...

OCEANIA/PAPUA NUOVA GUINEA - Covid-19, un Salesiano: "Nessun uomo è un'isola, riflettiamo sull'importanza della vita"

In queste due settimane di isolamento, tuttavia, è stato possibile fare programmi personali. In quanto esseri umani, - scrive p. Vamilat - abbiamo tre istinti inalienabili fondamentali che sono la ...

È un istinto umano antichissimo: quello di trovare un responsabile per poterlo aggredire. Nell’antichità c’erano gli dei, c’erano gli spiriti dei boschi, le anime delle montagne, i geni nascosti ...In queste due settimane di isolamento, tuttavia, è stato possibile fare programmi personali. In quanto esseri umani, - scrive p. Vamilat - abbiamo tre istinti inalienabili fondamentali che sono la ...