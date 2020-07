Calciomercato Inter, in caso di partenza di Lautaro occhi su Gabriel Jesus (Di sabato 18 luglio 2020) Calciomercato Inter, in caso di partenza di Lautaro occhi su Gabriel Jesus. Ecco le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna Gabriel Jesus potrebbe essere l’attaccante del futuro in casa Inter. Secondo quanto riportato da Sport, Lautaro Martinez alla fine andrà al Barcellona, mentre il brasiliano andrà all’Inter. Il club nerazzurro, infatti, investirebbe parte della cifra incassata per Lautaro Martinez sull’attaccante verdeoro del Manchester City. Al momento queste sono soltanto indiscrezioni di mercato, ma tutto potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

