Pugilato, addio a Travell Mazion: muore a 24 anni, fatale un incidente stradale (Di venerdì 17 luglio 2020) Travell Mazion, che avrebbe compiuto 25 anni venerdì prossimo, è morto in un incidente d’auto ad Austin (la sua città). Lo schianto frontale fatale s’è verificato due giorni fa. Soprannominato Black Magic, il superwelter era a bordo della sua Cadillac STS 2010, quando si è schiantato in mezzo al traffico, secondo quanto spiegato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas. Mazion è così finito contro una Honda Pilot, dopo aver colpito una Nissan Sentra. Era imbattuto in 17 match: aveva debuttato professionista il 27 aprile 2013. L’11 gennaio a San Antonio, sempre in Texas, aveva conquistato il titolo vacante Nabf battendo Fernando Castaneda per ko., uno dei suoi 13 match vinti prima del limite. Una tragedia che ... Leggi su sportface

