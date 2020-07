Covid, Uil: 'Senza interventi urgenti c'è rischio di emorragia occupazionale e dei redditi' (Di venerdì 17 luglio 2020) 'Dobbiamo avere la consapevolezza che in mancanza di interventi mirati a sostenere il sistema produttivo, ci troveremo di fronte ad una gravissima emorragia occupazionale e dei redditi, con il rischio ... Leggi su cesenatoday

Covid, Uil: "Senza interventi urgenti c'è rischio di emorragia occupazionale e dei redditi" CesenaToday Scuola: 1,8 mln fondi Ue a lavoratori mense-pulizie Liguria

Un milione e ottocentomila euro del Fondo Sociale Europeo sarà destinato dalla Regione Liguria per sostenere il reddito dei lavoratori delle mense e pulizie scolastiche durante i mesi estivi dopo lo ...

Lavoratori mense e pulizie, Regione Liguria e sindacati siglano accordo

Genova. Firmato oggi l’accordo tra Regione Liguria e Organizzazioni Sindacali (CGIL, Cisl, UIL Liguria) per la definizione delle misure a sostegno dei lavoratori addetti alle mense e alle pulizie degl ...

