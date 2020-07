Tra Piazza Affari e 'Piazza Social' c'è sintonia sull'accordo per Aspi (Di giovedì 16 luglio 2020) “Qualcosa di assolutamente inedito nella storia della politica italiana”: così il Premier Giuseppe Conte ha descritto i recenti sviluppi su Autostrade, conseguenza del tragico crollo del Ponte Morandi di 23 mesi fa. Dopo vent'anni la famiglia Benetton cederà il controllo della rete Autostrade in mano pubblica. Nel Governo si è discusso fino ai limiti della rottura tra PD e M5S, ma alla fine si è trovata la sintesi: Aspi (Autostrade per l'Italia S.p.A.) diventerà una public company con l'ingresso di Cassa depositi e prestiti al 51%, e la progressiva uscita di Atlantia. Tutto avverrà rapidamente secondo il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli: “Entro settembre ci sarà il primo passaggio di perdita di controllo, un processo molto rapido“. ... Leggi su agi

«Con l’operazione conclusa oggi è stato inferto un duro colpo alla ‘ndrangheta, facendo piazza pulita di un sistema malavitoso ... a fondo perduto previsto nel decreto dall'8 aprile tra gli obiettivi ...

Completata la ripavimentazione dell’area di Piazza Cesare Battisti

E’ stata completata l’opera di ripavimentazione dell’area di piazza Cesare Battisti nella zona di accesso all’ascensore pubblico di via San Pietro Martire ed è stata rimossa la recinzione ed ogni resi ...

