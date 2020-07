Pausa dell’ANTICICLONE AFRICANO? Tornerà più cattivo che mai (Di giovedì 16 luglio 2020) Verrebbe da dire “incredibile”. Dopo intere estati a parlare di Anticiclone AFRICANO, di canicola, di afa, di cammello e quant’altro oggi ci ritroviamo qui a parlare dell’Alta Pressione delle Azzorre. Sarà vero? Non sarà vero? Sicuramente è una grandissima novità, anzi sarebbe una grandissima novità. Non abbiamo ancora la conferma, che è quella che serve per cantar vittoria, ma fino a quando i modelli previsionali continueranno a mostrarci questa soluzione crediamo sia giusto parlarne. Anche perché, lo ripetiamo, non è che capiti tutti i giorni. Dalla bella Estate alle fauci dell’Alta africana. Molti di voi, giustamente, si stanno domandando dove siano finite le proiezioni di un luglio rovente. Vero, dove sono finite? Ma non credete sia meglio che arrivi ... Leggi su meteogiornale

