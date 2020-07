MotoGp – Marquez fa chiarezza: “non critico la decisione Honda su mio fratello, sapevo in anticipo di Espargaro” (Di giovedì 16 luglio 2020) La stagione di MotoGp è pronta a ripartire e Marc Marquez è, come sempre, l’uomo da attere. Il pilota spagnolo in conferenza stampa ha toccato diversi argomenti interessanti, rispondendo a 360° sulla propria condizione fisica, la scelta della Honda sul fratello Alex e Pol Espargaro, analizzando poi le due gare di Jerez e le motivazioni extra di un ritorno in pista: “è bellissimo tornare ad una vita normale in MotoGp. La cosa più importante è cercare di aiutare le persone colpite dalla malattia, milioni di persone nel mondo. Cerchiamo di arrivare a loro e speriamo di poter fare la nostra parte. È importante che tutti siano consapevoli che il virus c’è ancora e dobbiamo continuare ad essere pazienti e attenti. ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : I risultati dopo la prima sessione di test: Marquez ancora davanti, sorpresa Valentino! #SkyMotori #MotoGP - tatsuya_komatz : RT @gponedotcom: Rossi e i big della MotoGP puntano su Marc Marquez per il titolo: Il campione di Cervera è dato come favorito da 5 piloti… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Marc #Marquez: 'Mio fratello Alex via da #Honda #Hrc? Lo sapevo, ma non interferisco' - gponedotcom : Rossi e i big della MotoGP puntano su Marc Marquez per il titolo: Il campione di Cervera è dato come favorito da 5… - Gazzetta_it : Marc #Marquez: 'Mio fratello Alex via da #Honda #Hrc? Lo sapevo, ma non interferisco' -