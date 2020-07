La Liga in TV oggi, il programma del 16 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) La Liga in TV oggi, il programma del 16 luglio: tutte in campo, si decide il titolo. Il Real Madrid deve assolutamente vincere Penultima giornata di Liga, ormai è il momento dei verdetti. Il Siviglia si gioca la qualificazione alla prossima Champions League, mentre il Real Madrid vuole conquistare il titolo. Tutte le gare verranno trasmesse su DAZN. La Liga in TV oggi 18.30 Eibar-Valladolid – DAZN 21.00 Athletic-Leganes – DAZN 21.00 Betis-Alaves – DAZN 21.00 Maiorca-Granada – DAZN 21.00 Barcellona-Osasuna – DAZN 21.00 Celta-Levante- DAZN 21.00 Getafe-Atletico Madrid – DAZN 21.00 Real Madrid-Villarreal – DAZN 21.00 Real Sociedad-Siviglia – DAZN 21.00 Valencia-Espanyol – DAZN Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

