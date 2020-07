"Io, moderata e bullizzata. Al NY Times oggi comanda l'ideologia" (Di giovedì 16 luglio 2020) Bari Weiss Gentile A. G., è con tristezza che le scrivo per dirle che mi dimetto dal New York Times. Sono entrata nel giornale con entusiasmo e ottimismo tre anni fa Gentile A. G., è con tristezza che le scrivo per dirle che mi dimetto dal New York Times. Sono entrata nel giornale con entusiasmo e ottimismo tre anni fa. Sono stata assunta con l'obiettivo di portare sul giornale voci che altrimenti non sarebbero apparse sulle vostre pagine: scrittori alle prime armi, moderati, conservatori e altri che non avrebbero naturalmente pensato al Times come alla loro casa. La ragione di questo sforzo era chiara: il fatto che il giornale non fosse riuscito ad anticipare l'esito delle elezioni del 2016 rivelava una conoscenza non sufficientemente profonda del Paese. (...) La priorità della sezione Opinioni è ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : moderata bullizzata "Io, moderata e bullizzata. Al NY Times oggi comanda l'ideologia" ilGiornale.it