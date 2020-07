Pietro Curzio nominato primo presidente della Corte di Cassazione. (Di mercoledì 15 luglio 2020) AGI - Pietro Curzio è il nuovo primo presidente della Cassazione. Lo ha nominato il plenum del Csm, riunito al Quirinale. Attuale presidente della sezione lavoro della Corte, Curzio prenderà il posto che Giovanni Mammone lascerà il 17 luglio per raggiunti limiti di età. Come primo presidente della Corte, incarico che ricoprirà per i prossimi 3 anni (quelli che mancano al suo pensionamento), Curzio sarà membro di diritto del Consiglio superiore della magistratura. Sergio Mattarella coglie l'occasione dell'elezione di ... Leggi su agi

