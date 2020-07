Operazione “stazioni sicure” in FVG (Di mercoledì 15 luglio 2020) 64 operatori del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia sono stati impiegati nell’ambito dell’Operazione denominata “Rail Safe Day” e hanno controllato 27 località, tra stazioni ferroviarie ed altri siti, in tutto il territorio regionale. Le persone identificate sono state 184, e, a testimonianza del buon livello di rispetto della normativa vigente, anche in materia di emergenza epidemiologica, non sono state elevate sanzioni nei confronti degli utenti. L’Operazione, disposta su tutto il territorio nazionale dal Servizio di Polizia Ferroviaria, in aggiunta al quotidiano lavoro di controllo e prevenzione svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia Ferroviaria, consiste in una serie di controlli straordinari in ambito ferroviario, per ... Leggi su udine20

