Commisso: «Questa Fiorentina mi piace. Complimenti a Chiesa» (Di giovedì 16 luglio 2020) Rocco Commisso ha commentato la vittoria ottenuta dalla Fiorentina contro il Lecce: le parole del presidente viola Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha commentato la vittoria ottenuta dalla formazione viola contro il Lecce. PRESTAZIONE – «Stasera ho rivisto la Fiorentina che mi piace, una squadra unita, compatta, che ha lottato su ogni palla ed ha vinto una partita fondamentale su un campo non facile e contro un avversario che oggi si giocava molto». Chiesa – «Complimenti a Federico per la grande prestazione coronata da un gol ed un assist ma soprattutto Complimenti a tutti i ragazzi per come hanno interpretato la partita ed al Mister per come l’ha preparata. Questa ... Leggi su calcionews24

