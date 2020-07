Avengers: Infinity War, Mark Ruffalo in versione Smart Hulk nella scena tagliata (Di mercoledì 15 luglio 2020) In Avengers: Infinity War avrebbe dovuto apparire "Smart Hulk" e il video è ora apparso online svelando la scena tagliata. Avengers: Infinity War è tornato nuovamente protagonista online grazie a un video in cui si svela la scena tagliata in cui appariva per la prima volta Smart Hulk. Il filmato, in cui appaiono anche Black Widow e Falcon, mostra la sequenza prima dell'uso degli effetti speciali e si apre con la versione del personaggio apparsa poi in Avengers: Endgame. La fusione delle due personalità del personaggio interpretato da Mark Ruffalo avrebbe quindi dovuto avvenire in occasione del primo ... Leggi su movieplayer

