Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 14 luglio 2020

dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 14 luglio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il telefilm The Resident ha avuto 2146 spettatori (share 10.24%) nel primo episodio e 1705 (9.07%) nel secondo. La puntata di All Together Now su Canale5 ha ottenuto 1632 spettatori (11.40% di share). La serie tv Chicago PD su Italia1 1202 (6.52%); su Rai2 gli episodi di Squadra Speciale Cobra 11 hanno intrattenuto 1016 spettatori (4.86%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1361 spettatori (7.73%). Su Rete4 il film Il ragazzo di Campagna ha totalizzato 1335 spettatori (7.00%). Su La7 la puntata di In Onda – Prima serata ne ha avuti 654 (3.46%).

