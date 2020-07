Appendino: “Smart working non è soluzione per mamme lavoratrici” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Non può essere lo smartworking la soluzione per le mamme lavoratrici. Lo dice la sindaca Chiara Appendino: “Una mamma a casa con bimbi di tre o quattro anni non riesce a conciliare il lavoro con le attenzioni che richiedono i bimbi e le bimbe, anzi diventa ancora più difficile”.Appendino in diretta sulla pagina Facebook del Movimento Cinque Stelle insieme alla senatrice pentastellata Cinzia Leone, vice presidente della commissione d’inchiesta sul Femminicidio ah ricordato come “Il periodo di lockdown è stato un momento complicato che ha inciso fortemente sulle donne, non solo perchè hanno dovuto sopportare un carico famigliare importante, ma anche per la condizione di reclusione in casa, che ha inasprito alcune situazioni, rendendo spesso impossibile ... Leggi su nuovasocieta

