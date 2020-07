Wells Fargo chiude II trimestre in perdita per la prima volta dal 2008 (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – Wells Fargo chiude il secondo trimestre del 2020 in rosso, facendo registrare la prima perdita trimestrale dal 2008. In dettaglio, la banca ha chiuso il secondo trimestre con una perdita netta di 2,4 miliardi di dollari, equivalente a 0,66 dollari per azione, su un fatturato di 17,8 miliardi di dollari (-15%), una cifra nettamente inferiore ai 18,4 miliardi e ai 13 centesimi di perdita previsti dagli analisti. Il gruppo bancario ha perso 20 centesimi ad azione rispetto ai guadagni di 1,30 dollari dell’anno precedente, registrando la prima perdita trimestrale dalla precedente crisi finanziaria di 12 anni fa. La banca ha dovuto anche tagliare il suo dividendo ... Leggi su quifinanza

Ftse Mib in rosso dello 0,6%, spread a 164pb

Chiusura in rosso per i listini europei, penalizzati dalle notizie poco confortanti che arrivano dal fronte pandemia, i contagi nel mondo hanno superato i 13 milioni, e dalla debolezza del settore hi- ...

