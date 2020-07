Ireland Baldwin è tutta sua madre Kim Basinger, forme toniche e curve sexy in bikini (Di martedì 14 luglio 2020) Della serie tale madre, tale figlia. Ireland Baldwin, figlia dell’attore Alec Baldwin e dell’indimenticabile sex symbol degli anni Novanta Kim Basinger mostra le sue curve sexy e le sue forme toniche in vacanza a Malibù con il fidanzato Corey Harper e alcuni amici. I capelli biondi raccolti sulla nuca, un bikini verde e l’allegria dei suoi 24 anni. Ireland Baldwin sembra proprio spensierata e felice mentre si tuffa tra le onde, balla con un bottiglia d’acqua in mano o prende il sole a pancia in giù sulla spiaggia mostrando tutta la bellezza ereditata da mamma Kim Basinger e papà Alec ... Leggi su attualitavip.myblog

