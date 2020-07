iPhone più economico di iPhone SE in uscita nel 2021? (Di martedì 14 luglio 2020) La grande famiglia iPhone non ha alcuna intenzione di fermare la sua ascesa. Anzi, continuerà a crescere già dal prossimo autunno, quando iPhone 12 dovrebbe essere prima presentato da "mamma" Apple e poi immesso sul mercato - gli ultimi rumor parlano del mese di ottobre come di quello più papabile. Non solo, sempre stando alle indiscrezioni, il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di affollare gli scaffali anche con un modello sensibilmente più economico del suo melafonino, in uscita però solo nel 2021. Se è vero che il già lowcost - relativamente ai soliti prezzi di Apple - iPhone SE 2020 ha fatto registrare vendite record nel secondo trimestre di quest'anno, allo stesso modo la ... Leggi su optimagazine

