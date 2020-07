Giappone, donna con un verme parassita nella tonsilla dopo aver mangiato sashimi (Di martedì 14 luglio 2020) In Giappone brutto episodio per una donna a cui un verme parassita è cresciuto intorno alla tonsilla. La 25enne aveva mangiato sashimi In Giappone una ragazza di 25 anni si trova in ospedale dopo aver mangiato del sashimi (un piatto tipico della cucina Giapponese, composto da pesce crudo). La malcapitata sentiva uno strano dolore all’altezza delle tonsille da ormai cinque giorni. I medici del St. Luke’s International Hospital di Tokyo si sono resi conto che proprio all’altezza della tonsilla sinistra aveva un verme nero che si stava contorcendo. Era uno pseudoterranova azarasi, un parassita ... Leggi su zon

