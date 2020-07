Comune, via libera della Giunta al progetto esecutivo “Benevento Digitale” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Con l’approvazione della progettazione esecutiva dell’intervento “Benevento Digitale”, avvenuta in Giunta nei giorni scorsi, il Comune di Benevento punta all’erogazione di servizi integrati di E-Government alla comunità con il chiaro intento di favorire l’ottimizzazione del lavoro e il miglioramento dei livelli di servizio, oltre che a dare maggiore impulso all’interazioni con gli utenti e le imprese operanti sul territorio”. A dichiararlo è l’assessora all’Innovazione Tecnologica, Maria Carmela Mignone, che aggiunge: “In pratica vogliamo migliorare il livello di interscambiabilità delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni in modo da favorire la standardizzazione delle informazioni gestite e permettere ... Leggi su anteprima24

LuigiBrugnaro : Incentiviamo i negozi di vicinato: al via il bando per rinnovare i contratti di locazione e per assegnare i negozi… - Astetelematiche : Vendita telematica asincrona di fabbricato ad uso industriale, costituito da 2 piani di 828 mq totali, oltre corte.… - AsteGiudiziari : Comune di Falconara Marittima (AN) – Vendita telematica asincrona, tramite la piattaforma - planetpaul65 : RT @EugenioCardi: No. Protestano contro 13 migranti, 13. Il Comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose ma nessuno protesta per via de… - ogdabaum : #SaveTheDate mercoledì 22 luglio I semi ritrovati al chiosco di Frida -

Ultime Notizie dalla rete : Comune via Comune di Trasacco, al via ai progetti estivi educativi Terre Marsicane Monte Compatri, a fuoco balloni di fieno in via Valle Soie. Continua la prevenzione

La stagione degli incendi inizia a impegnare vigili del fuoco e volontari delle protezioni civili del territorio dei Castelli Romani. Nel primo pomeriggio di ieri, su attivazione della Sala Operativa ...

Legge anti-omofobia, Castellini: «E allora cancelliamo film in cui si dà del "frocio"»

Ha avuto anche due ospiti veronesi Il Morning Show, programma mattutino della radio padovana Radio Cafè (Qui il podcast). Tra i temi affrontati oggi, 13 luglio, c'era la proposta di legge di Alessandr ...

La stagione degli incendi inizia a impegnare vigili del fuoco e volontari delle protezioni civili del territorio dei Castelli Romani. Nel primo pomeriggio di ieri, su attivazione della Sala Operativa ...Ha avuto anche due ospiti veronesi Il Morning Show, programma mattutino della radio padovana Radio Cafè (Qui il podcast). Tra i temi affrontati oggi, 13 luglio, c'era la proposta di legge di Alessandr ...