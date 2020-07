Scuola, Azzolina “a settembre riapriremo in sicurezza” (Di lunedì 13 luglio 2020) CATANZARO (ITALPRESS) – “Un tavolo tecnico per analizzare i punti che stiamo affrontando sull’intero territorio nazionale, è importante capire il fabbisogno dei singoli territori, sia in termini di arredi che di organico. Auspico una collaborazione con gli Enti locali e gli Uffici scolastici regionali perchè se remiamo tutti dalla stessa parte, potremo riaprire le scuole a settembre in sicurezza e in presenza”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e della Ricerca, Lucia Azzolina, a margine di un tavolo di lavoro tenutosi presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale di Catanzaro. “Il Governo ha lavorato in questi mesi per garantire la sicurezza di tutti – ha continuato – come, ahimè, abbiamo già dimostrato quando siamo stati costretti a chiudere le scuole. Ci sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Da questo punto di vista rileviamo con soddisfazione la grande sensibilità della Ministra Azzolina che si sta impegnando per garantire ... offrire una capillare assistenza psicologica nelle scuole”.

Beni confiscati alla mafia, per mille studenti campi estivi di educazione alla legalità nelle terre dei boss. Firmato il protocollo a Locri

Il presidente della Commissione pensa all’esperienza di scuola alternanza –lavoro e alla necessità di portare i ragazzi proprio sui beni confiscati alla mafia in questa occasione. A lui fa eco la ...

