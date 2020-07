Chrome 86 migliorerà la durata della batteria di smartphone e notebook (Di lunedì 13 luglio 2020) Chrome 86 migliorerà la durata della batteria su smartphone e notebook. Dopo aver annunciato il miglioramento del consumo della RAM, miglioramenti alla sicurezza e alla privacy arriva un’altra buona notizia per gli utilizzatori del browser di Google.Google Chrome è il browser più utilizzato al mondo anche se non il migliore in assoluto. Proprio come avviene con Whatsapp, la chat più utilizzata, ma non la migliore.Nel corso del tempo, Google ha porta diverse novità sul browser, ma non è mai stato fatto alcun intervento per migliorarlo a livello software. Il 2020 invece ha visto un cambio di rotta da questo punto di vista.Come utilizzare più account Whatsapp Web in ... Leggi su pantareinews

giannifioreGF : #Chrome86 migliorerà la durata della batteria di #smartphone e #notebook - GiorgioPStream : Google migliorerà “drasticamente” l’impatto di Chrome sulla durata della batteria del Mac : SPIDER-MAC - stefanodonadio : Google migliorerà “drasticamente” l’impatto di Chrome sulla durata della batteria del Mac - spidermac : Google migliorerà “drasticamente” l’impatto di Chrome sulla durata della batteria del Mac -

Ultime Notizie dalla rete : Chrome migliorerà Il nuovo Google Chrome consumerà molta meno batteria su Mac SlideToMac - Il blog italiano su Mac e OSX