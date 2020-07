Protocollo Serie A, Nanni: “Parma-Bologna? Tutto sotto controllo” (Di domenica 12 luglio 2020) “Abbiamo la consapevolezza che Tutto sia abbastanza sotto controllo, anche al Bologna abbiamo registrato un comportamento anomalo nei risultati dei test e proprio la capacità di controllo e di intervento immediato ha fatto sì che potessimo continuare a lavorare in tutta sicurezza e senza paura. Poi è Tutto è andato bene, come certamente accadrà anche in questa occasione“. Così il medico sociale del Bologna Gianni Nanni fa il punto della situazione al Corriere dello Sport parlando del caso di positività interno al Parma e al match che, come da Protocollo Covid-19 della Serie A, si giocherà regolarmente alle 19.30 proprio contro i felsinei: “Questa vicenda non dobbiamo viverla con ... Leggi su sportface

È la vigilia del derby emiliano, che si giocherà domani domenica 12 luglio allo stadio di Parma alle 19.30. Il Bologna deve riprendersi dalla sconfitta in casa contro il Sassuolo e ritrovare l’energia ...

