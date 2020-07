«A Barcellona da tanti anni Ma con Mar mi sento catalano» (Di domenica 12 luglio 2020) Ha imparato a fare il pizzaiolo quando ha capito che nella vita avrebbe voluto viaggiare. «È un mestiere che ti apre molte porte» dice ricordando che ha sempre trovato un lavoro in Spagna grazie all’abilità nel fare le pizze. «Il mio scopo era viaggiare: sono partito, ho incontrato anche molte difficoltà, ma oggi Barcellona è casa grazie a Mar, la mia fidanzata. Ho scoperto quanto mi corrisponde la cultura catalana». Con Mar però prosegue il suo sognodi esplorare il mondo. Leggi su ecodibergamo

SciabolataFFP : Il #ManCity con Eric #Garcia: ??? 13 partite ?? 12 vittorie ? 6 gol concessi ?? 7 clean sheet Il suo apporto in costr… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MUNDO DEPORTIVO - Cubero: 'Se oggi dovessi fare un pronostico, il Napoli si qualificherebbe al 50% e lo dico dopo aver… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: MUNDO DEPORTIVO - Cubero: 'Se oggi dovessi fare un pronostico, il Napoli si qualificherebbe al 50% e lo dico dopo aver… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: MUNDO DEPORTIVO - Cubero: 'Se oggi dovessi fare un pronostico, il Napoli si qualificherebbe al 50% e lo dico dopo aver… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: MUNDO DEPORTIVO - Cubero: 'Se oggi dovessi fare un pronostico, il Napoli si qualificherebbe al 50% e lo dico dopo aver… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona tanti

L'Eco di Bergamo

Quella che inizierà domani sarà un’altra settimana di approfondimento per l’individuazione del nuovo allenatore. In casa Palermo si continua a lavorare ma è molto probabile che il ritiro di Petralia p ...Mancano solo due giornate alla conclusione de La Liga e ancora i giochi non sono chiusi per le varie sfide in ballo. A eccezione dell'Espanyol, aritmeticamente retrocesso, la lotta per il titolo è anc ...