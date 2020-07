Il console dell’Ucraina termina l’esperienza a Napoli con il Premio “Lazzaro verace” 2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Il console Generale di Ucraina a Napoli Viktor Hamotskyi termina il suo mandato e riceve un Premio molto significativo con una cerimonia a Palazzo Venezia. Si tratta del Premio “Lazzaro verace 2020” , giunto alla V Edizione, che viene attribuito a colui che si mostra difensore e promotore della napoletanita’ e della cultura napoletana. Il Premio è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale I Lazzari”. La cerimonia avverrà in misura ridotta viste le misure di distanziamento sociale e restrizione sanitaria contro il Covid , Giovedì alle 18 nel giardino settecentesco di Palazzo Venezia in Via Benedetto Croce. Viktor Hamotskyi ha sempre dato un segno tangibile di partecipazione entusiasta alla vita culturale della ... Leggi su ildenaro

