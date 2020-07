Decreto Sicurezza: per la Consulta è incostituzionale negare l’iscrizione all’anagrafe dei migranti (Di venerdì 10 luglio 2020) La Consulta si è pronunciata in merito al Decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini, allora Ministro dell’Interno. Per i giudici vietare l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo è incostituzionale. La sentenza della Consulta I tribunali di Ancona, Milano e Salerno avevano sollevato non poche questioni di legittimità costituzionale in merito al primo Decreto Sicurezza. Particolare perplessità aveva sollevato la disposizione che vietava l’iscrizione all’anagrafe degli stranieri richiedenti asilo. La Consulta ha dichiarato il provvedimento incostituzionale poiché viola l’articolo 3 della Costituzione italiana sotto due aspetti. Innanzitutto ... Leggi su notizieora

amnestyitalia : Mentre il parlamento temporeggia sulle modifiche ai #DecretiSicurezza la Consulta dichiara incostituzionale il divi… - corradoformigli : Articolo 3 della Costituzione: uguaglianza davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza lingua, religione.… - 6000sardine : La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità della norma contenuta nel c.d. 'decreto sicurezza uno'. La norma è… - Rolfi39 : RT @corradoformigli: Articolo 3 della Costituzione: uguaglianza davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza lingua, religione. Anc… - Annamar35486740 : RT @Alexanderxxvii1: PENSAVATE CHE LO IUS SOLI NON SI FACESSE? BALLE!! LO IUSOLI È GIA' LEGGE.Corte Costituzionale boccia il decreto sicur… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sicurezza Perché il governo non cambia i “decreti sicurezza” Il Post Aeroviaggi, arrivano 12 mln da UniCredit mentre slitta la quotazione in Borsa

Aeroviaggi ha definito con UniCredit un’operazione di finanziamento da 12 milioni di euro, assistita dalle garanzie rilasciate in poche ore da Sace nell’ambito del programma Garanzia Italia. Le risors ...

Pratiche commerciali vietate

Il Codice del consumo, di cui al Decreto legislativo n. 206 del 06/09/2005 e successive modifiche, ha introdotto nel nostro ordinamento norme a tutela del consumatore, inteso come la persona fisica “n ...

Aeroviaggi ha definito con UniCredit un’operazione di finanziamento da 12 milioni di euro, assistita dalle garanzie rilasciate in poche ore da Sace nell’ambito del programma Garanzia Italia. Le risors ...Il Codice del consumo, di cui al Decreto legislativo n. 206 del 06/09/2005 e successive modifiche, ha introdotto nel nostro ordinamento norme a tutela del consumatore, inteso come la persona fisica “n ...