Ponte di Genova, il governo mette all’angolo Aspi: una settimana per accettare i tagli alle tariffe e le altre condizioni o scatta la revoca. E Atlantia va giù in Borsa (Di giovedì 9 luglio 2020) Chiudere il dossier Autostrade entro la settimana. L’obiettivo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, annunciato ieri durante la sua visita a Madrid, passa soprattutto per il vertice durato due ore tra governo e Aspi. Da una parte i rappresentanti di Autostrade, dall’altra i capi di gabinetto del Mit e del Mef, Alberto Stancanelli e Luigi Carbone, oltre che il segretario generale della Presidenza del Consiglio, Roberto Chieppa. Sul tavolo l’esecutivo, forte anche del pronunciamento della Consulta di ieri sera che ha dichiarato legittimo escludere il concessionario per la ricostruzione del nuovo Ponte Morandi, starebbe ponendo condizioni molto rigide. Aspi avrà alcuni giorni a disposizione per accettarle, in caso contrario dovrebbe ... Leggi su open.online

