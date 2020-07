Per la Procura, sarebbe stato Fontana a «trasformare» l’appalto dei camici in donazione (Di giovedì 9 luglio 2020) È ancora una tesi, quella della Procura di Milano, e il presidente della Regione Lombardia non è iscritto nel registro degli indagati. Ma secondo i magistrati milanesi, sarebbe stato proprio Attilio Fontana a far cambiare la natura di quello che, inizialmente, doveva essere un appalto e che soltanto successivamente, dopo un’intervista della trasmissione Report, sarebbe diventata una donazione. Al momento, per la questione dei camici che la Regione Lombardia aveva chiesto durante il coronavirus risultano indagati Andrea Dini, cognato di Fontana e numero uno della società Dama, e Filippo Bongiovanni, amministratore della centrale unica degli appalti in Lombardia. La Procura dunque ritiene che per la ... Leggi su giornalettismo

