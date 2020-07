“Fondi europei deve gestirli Bruxelles, non lo Stato”. Un tedesco? No, Sandro Gozi (Di giovedì 9 luglio 2020) Ricordate Sandro Gozi? Già sottosegretario agli affari europei nel governo Renzi e nel governo Gentiloni, oggi europarlamentare di Renew Europe eletto in Francia nella lista di Macron, insieme alla vicepresidente del gruppo liberale, Katalin Cseh, chiede che l’elargizione dei fondi europei sia condizionata e controllata da Bruxelles. Ecco come si curano gli interessi dell’Italia secondo Gozi e il neoliberismo che sta ammazzando il nostro Paese. “Dobbiamo rimettere i nostri valori fondamentali al centro del bilancio europeo e controllare il rispetto dello Stato di diritto e dei principi democratici nei Paesi dell’Ue. Un governo che viola lo Stato di diritto non può continuare a ricevere fondi Ue”, afferma Gozi. Una frase che ... Leggi su ilparagone

