Migranti, papa Francesco: “È Dio a chiederci di sbarcare. La Libia è un inferno, basta versioni distillate sui lager” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Questo succede con la Libia: ci danno la versione distillata“. E ancora: “Non immaginate l’inferno che si vive lì”, dove i Migranti sono tenuti in “lager di detenzione” e partono “solo con la speranza”. È Dio “che bussa alla nostra porta affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato, chiedendo di essere incontrato e assistito, chiedendo di poter sbarcare“. Usa parole durissime papa Francesco durante l’omelia della messa celebrata in occasione del settimo anniversario della sua visita a Lampedusa. Un messaggio contro le ingiustizie, “peccato da cui anche noi, cristiani di oggi, non siamo immuni”, che arriva proprio mentre i 180 naufraghi salvati dalla Ocean Viking si trovano a bordo della nave Moby Zazà per trascorrere 14 giorni di quarantena. “Io ricordo quel giorno ... Leggi su ilfattoquotidiano

