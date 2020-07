Inter, nuovo 'sgarbo' alla Juve: Marotta e Conte sullo svincolato Mario Mandzukic (Di mercoledì 8 luglio 2020) Importanti novità per il calciomercato dell'Inter. I nerazzurri cercano un nuovo centravanti e potrebbero riportare in Italia un ex Juventus che potrebbe avere il dente avvelenato nei confronti della Vecchia Signora. Stiamo parlando di Mario Mandzukic che solo pochi giorni fa comunicava l'addio all'Al-Duhail, club qatariota con cui aveva firmato soltanto lo scorso gennaio. La Juve lo ha ceduto a gennaio, dopo 6 mesi ai margini, e il giocatore ha voglia di tornare protagonista. Juventus v... Leggi su 90min

