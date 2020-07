Il ritorno di Fernando Alonso in Formula 1 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il due volte campione del mondo Fernando Alonso tornerà dal 2021 in Formula 1 con la Renault. Ad annunciarlo tramite i propri canali social la scuderia francese. Lo spagnolo, 39 anni alla fine di questo mese, ha lasciato la F1 alla fine del 2018, ma ha sempre tenuto la porta aperta per un potenziale ritorno. Yes . Vamossss!! https://t.co/7jkvyGac76 — Fernando Alonso (@alo oficial) July 8, 2020 Tornerà nel team della scuderia francese con cui ha vinto due Mondiali, nel 2005 e nel 2006. "È un grande orgoglio e un'immensa emozione tornare nella squadra che mi ha dato la possibilità all'inizio della mia carriera e che ora mi dà l'opportunità di tornare ai massimi livelli" ha detto il pilota. OFFICIAL NEWS Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team Renault DP World F1 Team is pleased to ... Leggi su agi

base1075 : RT @Agenzia_Italia: Il ritorno di Fernando #Alonso in Formula 1 - patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Italia: Il ritorno di Fernando #Alonso in Formula 1 - Agenzia_Italia : Il ritorno di Fernando #Alonso in Formula 1 - sportface2016 : #F1 - Fernando #Alonso commenta il suo ritorno in #Renault - IAmTheSun9 : RT @vitasportivait: ?? #F1 UFFICIALE: FERNANDO IS BACK! ?? Fernando #Alonso ???? torna in F1 e sarà al volante della #Renault nel 2021. Per… -