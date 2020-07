Siviglia, Ocampos fa il fenomeno: segna, va in porta e al 101′ compie un miracolo sul portiere avversario [VIDEO] (Di martedì 7 luglio 2020) Lucas Ocampos è l’eroe dell’ultima giornata di Liga spagnola. L’esterno argentino del Siviglia, visto in Italia con le maglie di Genoa e Milan, ha regalato un successo importantissimo al Siviglia in ottica Champions. Ocampos non ha solo segnato il gol del vantaggio contro l’Eibar, ma si è improvvisato anche portiere. In pieno recupero infatti, il portiere degli andalusi Vaclik si è infortunato ed è stato costretto a lasciare il campo. In porta è andato proprio Ocampos che al 101′ si è reso protagonista di una parata pazzesca… sul portiere avversario Dmitrovic, giunto in area per un disperato tentativo di pareggiare la partita a tempo scaduto. L’incredibile partita di Ocampos contro l’Eibar: 58′ – segna il gol del vantaggio ⚽ 100′ – Diventa portiere al posto ... Leggi su sportfair

DiMarzio : #Ocampos dall'attacco alla porta: segna e poi para sul portiere avversario al minuto 100 #LaLiga - filippomricci : Ieri sera verso mezzanotte un portiere, Vaclik, si fa male ed esce. Tra i pali del Siviglia va Ocampos, un attaccan… - Torrenapoli1 : 3 elementi che hanno fatto una grandissima stagione in Liga 3 poco sponsorizzati, ma di gran rendimento #Merino Rea… - MilanPress_it : La magica notte di un ex rossonero ???? - AlessandraColli : RT @sonosal_amoroso: L'attaccante che para il tiro del portiere ?? Lucas #Ocampos risolve così Siviglia-Eibar al minuto 101. Prima, però, a… -