Meteo Roma: previsioni per mercoledì 8 luglio (Di martedì 7 luglio 2020) Meteo Roma: previsioni per mercoledì 8 luglio Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; la serata trascorrerà serena e con assenza di fenomeni. Temperature comprese tra +15°C e +32°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 8 luglio Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno sulla costa e sulle aree interne del Lazio; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli generalmente sereni su tutti i settori. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 8 luglio Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco ... Leggi su romadailynews

