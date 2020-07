Ennio Morricone, Robert De Niro: "Onorato di aver avuto quattro colonne sonore composte da lui" (Di martedì 7 luglio 2020) Robert De Niro ricorda le quattro colonne sonore composte da Ennio Morricone per i suoi film definendole 'una continua sorpresa'. La star Robert De Niro ricorda Ennio Morricone definendosi Onorato dall'aver avuto quattro colonne sonore composte dal grande artista romano che ha fatto la storia del cinema per suoni. I cammini di Robert De Niro ed Ennio Morricone si sono incrociati ben quattro volte, come ricorda la star dalla sua casa di campagna fuori New York in un'intervista a Repubblica: Novecento di Bernardo Bertolucci (1976), C'era una volta in America di Sergio Leone (1984), Mission di Roland Joffé (1986) e Gli intoccabili di Brian De Palma (1987). Pur rimpiangendo di non avere avuto molti contatti nel privato, De Niro definisce ... Leggi su movieplayer

