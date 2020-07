Commesse, Incantesimo, Le ragazze di piazza di Spagna e altre fiction ‘storiche’: come vederle in streaming (Di martedì 7 luglio 2020) Commesse e Incantesimo, Le ragazze di piazza di Spagna e I ragazzi del muretto così come altre serie che fanno parte della storia della tv sono dal 7 luglio disponibili su RaiPlay. Dalle famiglie difficili ai drammi adolescenziali, dagli amori lontani alle ambizioni personali, dalle difficoltà sul lavoro all’avventura del vivere. È l’Italia raccontata dalla fiction (genere televisivo tra i più amati e seguiti dal pubblico) che negli anni ha saputo cogliere l’evoluzione ma anche quei cambiamenti talvolta impercettibili della nostra Società. Storie di donne e di uomini, di ragazzi e ragazze, delle tipiche famiglie della media borghesia italiana raccontate dalla tv dagli anni del bianco e nero al colore. RaiPlay, streaming Commesse Certamente il fascino di Nancy Brilli, di Sabrina Ferilli e di Veronica Pivetti contribuì al ... Leggi su tvzap.kataweb

