Selvaggia Lucarelli, il figlio Leon fermato dalla polizia: contestato Salvini (Di lunedì 6 luglio 2020) Protesta contro Salvini da parte di Leon Pappalardo, figlio della giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli: fermato dalla polizia, contestato leader Lega. Leon Pappalardo, il figlio 15enne della giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli, è stato identificato ieri dalle forze dell'ordine a Milano. A fermarlo, sono stati due agenti in borghese. Il motivo? Ha contestato il leader

AndreaScanzi : [DIRETTA FACEBOOK] #Salvini fa il fenomeno con un 15enne (figlio di Selvaggia Lucarelli) e la polizia prende le gen… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli chiama Salvini con il suo nome (“razzista e omofobo”) e… - fanpage : Il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli contesta pacificamente #Salvini, fermato dalla polizia. Rapida la replica d… - slvrmg : RT @Michele02828265: Il figlio di Selvaggia Lucarelli, di anni 15, durante una manifestazione a Milano urla a Salvini ' sei razzista e o… - aperitivocongin : Quelli della Lega non sono umani. Augurano stupri, morte, chiamano puttan* delle ragazzine, mettono alla gogna medi… -

“Io non l’avrei identificato, chiedete al ministro dell’Interno. Non so se è in atto una repressione della libertà di pensiero e di parola da parte dell’attuale ministro dell’Interno. Chiedete a lei, ...Quando si usano i social, bisognerebbe assumersi anche la responsabilità di quello che si scrive e magari non cancellare subito dopo essersi resi conto di quello che potrebbe succedere ( sia che si ab ...