Ranieri: «Abbiamo vinto una battaglia, ma non la guerra» – VIDEO

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato della vittoria contro la Spal

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine della vittoria per 3-0 contro la Spal. «Abbiamo fatto gol ma dovevamo continuare a giocare. La Spal gioca bene e anche oggi è stata sfortunata. Noi dovevamo essere concentrati e umili dall'inizio alla fine. Abbiamo vinto la battaglia, ma non la guerra. Per questo dobbiamo essere ben concentrati e consci del nostro destino che non è ancora segnato».

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine della vittoria per 3-0 contro la Spal. «Abbiamo fatto gol ma dovevamo continuare a giocare. La Spal gioca bene e anche oggi è stata s ...

