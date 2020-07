È morto Ennio Morricone: il grande compositore aveva 91 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) È scomparso all’età di 91 anni Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori delle più belle colonne sonore del cinema Un’altra grave perdita in questo 2020 nefasto. È morto all’età di 91 anni Ennio Morricone, il compositore e direttore d’orchestra è morto in una clinica romana a seguito di una caduta. Con lui se ne va un pezzo della storia del cinema. La sua fama è letteralmente esplosa in tutto il mondo grazie al sodalizio artistico con Sergio Leone, padre dei film Spaghetti Western, ed è proseguita con grandi collaborazioni: da Bertolucci a Carpenter. Morricone ha ricevuto due premi Oscar, uno nel 2007 e uno nel 2016. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

morto Ennio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : morto Ennio