Cellulite e ritenzione idrica: questo ingrediente fa miracoli (Di lunedì 6 luglio 2020) La Cellulite e la ritenzione idrica possono essere davvero un enorme problema soprattutto d’estate: questo gustoso ingrediente può davvero fare miracoli Anguria, Fonte foto: PixabayDurante il periodo estivo, complice soprattutto gli abiti corti e il bikini, uno dei nostri problemi principali è quello di apparire in forma e soprattutto senza gli inestetismi dell’odiosissima Cellulite. Esiste, però, un ingrediente davvero valido per contrastare le Cellulite e la ritenzione idrica: l’anguria. Durante la bella stagione è tra gli alimenti più consumati soprattutto perché è composta per la maggior parte d’acqua e di conseguenza risulta essere davvero molto dissetante. Sono davvero tantissimi i benefici che il cocomero può apportare al nostro organismo soprattutto se pensiamo che essa è ... Leggi su chenews

Scoprirlo potrebbe deluderti, ma anche rallegrarti. Andiamo con ordine. La cellulite è una condizione che tocca la grande maggioranza delle donne. Si manifesta con il classico effetto “a buccia d’aran ...

Neanche il nome in francese, che solitamente fa così chic, riesce a ingentilire un concetto che ci “terrorizza” come le culotte de cheval: tuttavia è importante sapere che questi accumuli di grasso ta ...

