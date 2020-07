VIDEO | A Taranto il vento forte solleva e sparge le polveri dell’ex Ilva (Di domenica 5 luglio 2020) Redazione 05/07/2020 Ambiente, Puglia redazioneweb@agenziadire.com Giustizia per Taranto: "Ecco a voi il più bell'impianto d'Europa" Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

Pinucciosono : Questo accade a #taranto quando soffia il vento. Oggii c'è vento e le polveri dell'ilva invadono il cielo. è giust… - Corriere : Forte vento a Taranto, i fumi dell’ex Ilva sulla città. Gli ambientalisti: «Un disastro» - lofioramonti : Quanto tempo, soldi e vite abbiamo perso in questi anni? Basta con la vuota retorica del 'rilancio', ciò che serve… - Gina51325810 : RT @Pinucciosono: Questo accade a #taranto quando soffia il vento. Oggii c'è vento e le polveri dell'ilva invadono il cielo. è giusto che… - Visone_17 : RT @Pinucciosono: Questo accade a #taranto quando soffia il vento. Oggii c'è vento e le polveri dell'ilva invadono il cielo. è giusto che… -