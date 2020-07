Milano. Il consiglio comunale approva la variazione di Bilancio 2020-2022 (Di domenica 5 luglio 2020) Con 26 voti a favore e un astenuto, il consiglio comunale ha approvato la prima variazione di Bilancio 2020-2022. La manovra prevede una nuova entrata di un milione di euro di trasferimento statale di cui al Decreto “Cura Italia” legato all’emergenza coronavirus. Vengono poi adeguati gli stanziamenti in entrata e spesa per quanto riguarda l’iniziativa “Fondo di Mutuo Soccorso” con due milioni di nuove entrate. Leggi su laprimapagina

ATO Milano: concorsi per 3 Laureati, Amministrazione e Ambiente

Autostrade liguri tra cantieri e turisti, ancora una domenica di code e disagi

GENOVA - Domenica di traffico lungo le autostrade della Liguria per la presena dei tanti turisti che nonostante il disastro autostrade hanno deciso di passare questo weekend di inizio luglio nelle loc ...

Interviste a Berlusconi, multe annullate

Milano, 5 luglio 2020 - Quell’intervista andò in onda a reti quasi unificate, generando un mare di polemiche. L’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi comparve a stretto giro davanti alle t ...

