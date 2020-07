Macron lancia la sfida a se stesso (Di domenica 5 luglio 2020) Il rientro non sarà difficile ma “apocalittico”, scrive il Figaro in un’analisi che sembra una lettera aperta a Emmanuel Macron. Da un po’ di tempo in Francia vanno i parossismi e il presidente è stato il primo ad abusarne nel messaggio alla Nazione dei primi di marzo che annunciava il “confinement” (quello che nel resto del mondo è stato chiamato lockdown) per fronteggiare il Coronavirus: “È una guerra!”, ha detto allora, ripetendosi ossessivamente per ben sette volte in pochi minuti. Altre iperboli hanno preceduto e seguito quel momento cui i francesi non sono rimasti insensibili, visto che - come hanno dimostrato vari sondaggi d’opinione - sono il popolo che più si è angosciato per l’epidemia. Ora, con la nomina di Jean Castex a premier ministre, Emmanuel Macron sperimenta un ... Leggi su huffingtonpost

