Gemelli uccisi a Lecco, a Gessate il funerale di Elena e Diego. La mamma: “Sempre al mio fianco, il vostro sorriso mi terrà compagnia” (Di sabato 4 luglio 2020) Un lancio di palloncini verso il cielo, bianchi come si è soliti fare per i bambini. Così Gessate ha salutato i due Gemelli di 12 anni, Elena e Diego, uccisi dal padre Mario Bressi mentre erano in vacanza in Valsassina, provincia di Lecco, originari della città in provincia di Milano. Il campo sportivo dove si è deciso di celebrare la funzione, era affollato già un’ora prima del funerale: si entrava solo con mascherina, aver misurato la temperatura e aver disinfettato le mani e rispettando il distanziamento. Erano a centinaia tra amici di famiglia e semplici conoscenti, adulti e coetanei dei Gemelli, tra cui compagni di squadra di Diego, che con la divisa bianco-rossa giocava nella Cambiaghese e quelli di pattinaggio Free-Art di Elena. Non le telecamere, rimaste fuori per desiderio della famiglia. Molte le persone rimaste fuori a causa degli ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Gemelli uccisi a Lecco, a Gessate il funerale di Elena e Diego. La mamma: “Sempre al mio fianco, il vostro sorriso… - TgrRai : #Milano, i funerali dei due gemelli di Gessate uccisi il 27 giugno dal papà, che si era poi suicidato. La mamma: “C… - rivellandrea : Si chiamano 'figlicidi' e sì: hanno a che fare col patriarcato - Anguill_S_Italy : ULTIMO SALUTO Ricordateli sorridendo L'ultimo saluto a Elena e Diego, i due gemelli uccisi dal padre una settimana… - ForestaliNews : L’addio ai gemelli uccisi dal padre. La madre: “Ricordate Elena e Diego con il sorriso” -