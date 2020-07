Marco Bacini, premio Isfoa alla Carriera e ‘promessa’ nuziale a Federica (Di giovedì 2 luglio 2020) L’imprenditore Marco Bacini è presidente della società di comunicazione MB Management e docente al Master in Made in Italy e Fashion Luxury della LUM –Libera Università Mediterranea Jean Monnet. Marco Bacini sarà tra i 25 privilegiati prescelti del prestigioso premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVIesima Edizione Anno 2020 che si svolgerà a Milano in autunno. Marco Bacini, classe 1976, possiede il marchio di moda Rude is Cool che conta svariati negozi al mondo; ha collaborato con moltissimi personaggi dello spettacolo fra cui la regina delle fashion blogger Chiara Ferragni ed insieme con la sua compagna, Federica Panicucci, ha lanciato il marchio di t-shirt Let’s Bubble. Marco Bacini vanta ... Leggi su ladenuncia

