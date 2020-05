Coronavirus, fanno autopsie “sconsigliate” dal Ministero e scoprono come uccide il Covid (Di venerdì 8 maggio 2020) Il Ministero della Salute aveva caldamente sconsigliato di effettuare autopsie sui pazienti morti per Covid-19. Al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, però alcuni medici hanno deciso che era necessario andare a fondo, capire come la malattia colpiva nel dettaglio, e sono andati contro l’indicazione ministeriale. Quelle autopsie “caldamente sconsigliate” hanno portato a un risultato molto importante: a quanto pare, molte morti per Coronavirus sarebbero state causate da trombosi, e ci sarebbe dunque la possibilità di limitare i danni causati dal virus (ed il numero di vittime) somministrando anticoagulanti come l’eparina ai pazienti gravi. autopsie per capire come funziona il virus La circolare ministeriale era chiara: “Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - lo sfogo di Visconti : “Guarda quanta gente - guarda quei ciclisti - ora sono tutti giustizieri da social ma fanno le file ai supermercati”

