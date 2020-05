Roma, squadra divisa in tre gruppi per l'allenamento: docce singole e cestini per il pranzo (Di giovedì 7 maggio 2020) Il calcio italiano di Serie A prova a ripartire. Prima gli allenamenti individuali, poi quelli collettivi prima della possibile ripresa del campionato. Per quello che concerne la Roma, come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il primo arrivare al Fulvio Bernardini è stato Pau Lopez, verso le 9 di mattina. Poi gli altri calciatori. Gianluca Petrachi, dirigente, è tornato nella Capitale dopo la quarantena a casa sua. FBL-EUR-C1-Roma-TRAINING La Roma si è divisa in tre... Leggi su 90min Ripresa allenamenti in Serie A - la situazione squadra per squadra : oggi ripartono Milan e Roma

Brescia-Roma 0-3 - alle Rondinelle non basta una squadra della…Madonna. E Cellino prepara la rivoluzione

Roma - Fonseca : nessuna squadra effettua meno contrasti (Di giovedì 7 maggio 2020) Il calcio italiano di Serie A prova a ripartire. Prima gli allenamenti individuali, poi quelli collettivi prima della possibile ripresa del campionato. Per quello che concerne la, come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il primo arrivare al Fulvio Bernardini è stato Pau Lopez, verso le 9 di mattina. Poi gli altri calciatori. Gianluca Petrachi, dirigente, è tornato nella Capitale dopo la quarantena a casa sua. FBL-EUR-C1--TRAINING Lasi èin tre...

sportli26181512 : Calcio: Perin, Io sono per ricominciare ma non sarà semplice: (ANSA) - ROMA, 06 MAG - 'Mentalmente sia io che i mie… - corgiallorosso : #AsRoma, il report sull’allenamento: squadra divisa in tre gruppi. Lavoro atletico e con il pallone anche per Zappa… - romanewseu : #Trigoria, il primo allenamento della Roma: squadra divisa in 3 gruppi #ASRoma - LCKekkoDL98 : RT @CheccoCasano: Primo giorno di lavoro a #Trigoria: #Zappacosta, #Pastore e #Diawara hanno svolto lavoro individuale atletico e col pallo… - CheccoCasano : Primo giorno di lavoro a #Trigoria: #Zappacosta, #Pastore e #Diawara hanno svolto lavoro individuale atletico e col… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma squadra "ON AIR!" - RENGA: "Ripartire col campionato? Roma squadra che ci guadagnerebbe di più", GALOPEIRA: "Bozzo ha sbagliato a rispondere a Totti, con lui perdi sempre", CORSI: "Boga-Pedro? L'attacco diventerebbe superiore" Giallorossi.net Roma, i cinque titoli di film consigliati da Antonio Mirante

In una breve intervista rilasciata al sito ufficiale della Roma, il portiere giallorosso Antonio Mirante ha consigliato 5 film da vedere assolutamente in questo periodo di quarantena e non solo: "Segu ...

FREITAS A FV, Veretout il colpo migliore. Biraghi...

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas, che ha rilasciato oggi una lunga intervista esclusiva a Firenzeviola.it, si è soffermato a parlare anche di quelli che a suo avviso sono stati ...

In una breve intervista rilasciata al sito ufficiale della Roma, il portiere giallorosso Antonio Mirante ha consigliato 5 film da vedere assolutamente in questo periodo di quarantena e non solo: "Segu ...L'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas, che ha rilasciato oggi una lunga intervista esclusiva a Firenzeviola.it, si è soffermato a parlare anche di quelli che a suo avviso sono stati ...