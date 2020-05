Tecnologia Bmw Mild Hybrid con generatore a 48 volt (Di mercoledì 6 maggio 2020) Parallelamente all’espansione della gamma BMW dei modelli ibridi plug-in, si stanno introducendo sul mercato veicoli dotati dell’innovativa Tecnologia Mild Hybrid. Questa innovazione consiste nell’integrazione a bordo di un generatore di avviamento a 48 volt con relativa batteria aggiuntiva che è in grado di migliorare sia l’efficienza che la dinamica del veicolo. La Tecnologia BMW Mild Hybrid è stata introdotta per la prima volta nell’autunno del 2019 sulla BMW 520d ed è ora integrata sulle Serie 3, X3 ed X4 equipaggiate con il medesimo motore a quattro cilindri Diesel BMW TwinPower Turbo da 190 CV. È attualmente disponibile anche sui modelli sei cilindri Diesel BMW TwinPower Turbo della BMW 340d e delle BMW X5 ed X6 xDrive40d e la medesima Tecnologia declinata su un motore a benzina equipaggerà anche la prossima BMW ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 maggio 2020) Parallelamente all’espansione della gamma BMW dei modelli ibridi plug-in, si stanno introducendo sul mercato veicoli dotati dell’innovativa. Questa innovazione consiste nell’integrazione a bordo di undi avviamento a 48con relativa batteria aggiuntiva che è in grado di migliorare sia l’efficienza che la dinamica del veicolo. LaBMWè stata introdotta per la primaa nell’autunno del 2019 sulla BMW 520d ed è ora integrata sulle Serie 3, X3 ed X4 equipaggiate con il medesimo motore a quattro cilindri Diesel BMW TwinPower Turbo da 190 CV. È attualmente disponibile anche sui modelli sei cilindri Diesel BMW TwinPower Turbo della BMW 340d e delle BMW X5 ed X6 xDrive40d e la medesimadeclinata su un motore a benzina equipaggerà anche la prossima BMW ...

