Meteo di Maggio con i primi 40 GRADI? Eccome se sono possibili

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il super caldo sembra aver fretta di arrivare quest'anno, con le prime fiammate sahariane che potrebbero portare la colonnina di mercurio ad impennarsi non poco. E' undi estremi, con l'Italia che sarà aspramente contesa dai flussi caldi, ma anche dal freddo artico. Ne potremmo davvero vedere delle belle. A proposito del caldo, è già successo nel passato anche recente di fare oltre 40al Sud Italia durante la prima decade mensile. Nell'ottica dell'estremizzazione climatica della primavera, non vi è da sorprendersi più di niente. È un periodo estremo e non bisogna tornare indietro di chissà quanti anni per trovare simili episodi. Risale ad appena cinque anni fa un'ondata di caldo estremo su parte dell'Italia: l'eccezionale calura, derivante da una vampata d'aria rovente sahariana, colpì in modo ...

