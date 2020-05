Coronavirus, accelera il calo dei ricoveri ma ancora troppi morti (Di mercoledì 6 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Al 6 maggio il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus che causa il Covid-19 in Italia e’ 214.457, con un incremento rispetto a ieri di 1.444 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi e’ di 91.528, con una decrescita di 6.939 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.333 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri. 15.769 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 501 pazienti rispetto a ieri. 74.426 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 369 e portano il totale a 29.684. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 93.245, con un incremento di 8.014 persone rispetto a ieri. Il numero cosi’ alto dei pazienti dimessi e guariti ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - accelera il calo dei ricoveri ma ancora troppi morti

